Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734472 0,62 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,520524 0,43 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,210548 0,41 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,255401 0,26 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227143 0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022666 0,28 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,473379 0,11 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,308977 0,05 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,744691 0,05 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,634373 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046593 1,01 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034562 0,42 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025037 0,42 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113528 0,28 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,923537 0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006816 0,52 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030557 0,48 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,951049 0,38 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,024287 0,23 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 33,238981 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,175936 0,55 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,120905 0,54 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037462 0,51 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018791 0,09 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,681668 0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,860059 1,13 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,244565 0,79 İş Portföy Altın Fonu 0,030646 0,76 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023252 0,63 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039383 0,63 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057482 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,558435 0,04 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026744 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 67,572667 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,282493 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)