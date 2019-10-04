Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734472 0,62 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734472 0,62
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,520524 0,43
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,210548 0,41
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,255401 0,26
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227143 0,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022666 0,28
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,473379 0,11
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,308977 0,05
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,744691 0,05
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,634373 0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046593 1,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034562 0,42
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025037 0,42
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113528 0,28
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,923537 0,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006816 0,52
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030557 0,48
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,951049 0,38
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,024287 0,23
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 33,238981 0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,175936 0,55
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,120905 0,54
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037462 0,51
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018791 0,09
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,681668 0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,860059 1,13
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,244565 0,79
İş Portföy Altın Fonu 0,030646 0,76
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023252 0,63
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039383 0,63
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057482 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,558435 0,04
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026744 0,04
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 67,572667 0,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,282493 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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