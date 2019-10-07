Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,046505
|0,62
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061211
|0,43
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027378
|0,38
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,975216
|0,37
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,063985
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013679
|1,34
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,323347
|1,08
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021275
|0,90
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056428
|0,61
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022787
|0,53
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,029688
|1,65
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061903
|1,45
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039395
|1,24
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,771774
|1,23
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034957
|1,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,523716
|1,34
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,010289
|0,92
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043838
|0,68
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|1,911289
|0,64
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|1,807802
|0,58
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,015403
|0,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037654
|0,51
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,084129
|0,48
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,125000
|0,37
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,180189
|0,36
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,077755
|0,62
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067141
|0,57
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030799
|0,50
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023346
|0,40
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,063080
|0,40
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,523936
|0,13
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|262,188270
|0,13
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,688255
|0,13
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054144
|0,13
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057553
|0,12