Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054655 1,42 İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054655 1,42
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036607 1,31
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062540 1,30
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,341061 1,21
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041927 1,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026533 1,99
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030784 1,11
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021743 1,08
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057248 1,00
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022969 0,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075339 1,03
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036161 0,72
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025335 0,49
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040141 0,41
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071939 0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,011766 1,19
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,021629 0,95
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,141863 0,67
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,075142 0,60
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,349014 0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,200173 1,69
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,141640 1,48
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038228 1,45
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022732 1,42
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,404992 1,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,068542 2,16
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,759884 1,59
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040170 1,58
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023722 1,58
Deniz Port. Altın Fonu 0,035035 1,58
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020860 0,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,618383 0,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057601 0,04
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,613403 0,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,283058 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:33 Kaynak: AA
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