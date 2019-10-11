Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,364251 0,83
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036706 0,64
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062916 0,46
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054995 0,39
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023157 0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014329 2,47
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,409363 1,76
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023486 1,57
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031152 0,84
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057907 0,69
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041156 1,86
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036133 1,67
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063695 1,50
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026056 1,49
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073651 1,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037279 1,16
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,020106 0,53
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,348734 0,37
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,151019 0,29
Gedik Portföy Karma Fon 0,928047 0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,158209 0,75
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,217123 0,74
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038773 0,71
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022880 0,52
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,419818 0,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ING Portföy Altın Fonu 0,031332 0,79
Deniz Port. Altın Fonu 0,035569 0,79
Ak Portföy Altın Fonu 0,065004 0,78
HSBC Portföy Altın Fonu 2,481214 0,76
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028262 0,76
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057649 0,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,618896 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054233 0,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,691013 0,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,283282 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Merkez Bankası'ndan faiz adımı: Reeskont faizleri düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:28:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]