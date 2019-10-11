Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,364251
|0,83
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036706
|0,64
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062916
|0,46
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054995
|0,39
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,023157
|0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014329
|2,47
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,409363
|1,76
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023486
|1,57
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031152
|0,84
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057907
|0,69
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041156
|1,86
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036133
|1,67
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063695
|1,50
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026056
|1,49
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073651
|1,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,037279
|1,16
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,020106
|0,53
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,348734
|0,37
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,151019
|0,29
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,928047
|0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,158209
|0,75
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,217123
|0,74
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038773
|0,71
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022880
|0,52
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,419818
|0,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ING Portföy Altın Fonu
|0,031332
|0,79
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035569
|0,79
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,065004
|0,78
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,481214
|0,76
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,028262
|0,76
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057649
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,618896
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054233
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,691013
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,283282
|0,04