Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|565,361365
|0,30
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,788373
|0,17
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,503763
|0,17
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,023761
|0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014574
|1,71
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,437200
|1,16
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023691
|0,87
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022082
|0,28
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,557606
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041762
|1,47
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036665
|1,47
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,043874
|1,27
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074460
|1,10
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,022734
|1,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,054944
|1,70
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043241
|0,59
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,075315
|0,38
|HSBC Portföy Değ. Fon
|90,798586
|0,33
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,766904
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,058210
|0,72
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019257
|0,44
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,370922
|0,34
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,667498
|0,23
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016860
|0,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,625384
|0,14
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,115381
|0,13
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,619652
|0,12
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054299
|0,12
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057719
|0,12