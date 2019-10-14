Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 565,361365 0,30
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,788373 0,17
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,503763 0,17
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,023761 0,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014574 1,71
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,437200 1,16
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023691 0,87
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022082 0,28
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,557606 0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041762 1,47
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036665 1,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043874 1,27
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074460 1,10
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022734 1,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,054944 1,70
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043241 0,59
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,075315 0,38
HSBC Portföy Değ. Fon 90,798586 0,33
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,766904 0,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,058210 0,72
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019257 0,44
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,370922 0,34
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,667498 0,23
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016860 0,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,625384 0,14
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,115381 0,13
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,619652 0,12
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054299 0,12
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057719 0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:37 Kaynak: AA
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