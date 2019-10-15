Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

33 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037165 1,21
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055456 1,17
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065384 1,13
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,685600 1,12
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,585957 1,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026574 1,30
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058434 1,20
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031467 1,16
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022305 1,01
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,451834 0,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037312 1,67
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037080 1,13
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064876 1,11
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077616 0,94
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075125 0,89
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,066310 1,08
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,029829 1,07
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024141 0,13
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,037034 0,05
Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,059252 0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038619 1,38
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,151761 1,21
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,435717 1,17
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,210959 1,14
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023027 1,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,107839 2,32
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,538231 2,01
Garanti Portföy Altın Fonu 0,079695 1,55
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040563 1,32
ING Portföy Altın Fonu 0,031150 1,29
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,560936 0,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020910 0,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057743 0,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,619903 0,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,283727 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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