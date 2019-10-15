Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037165
|1,21
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,055456
|1,17
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,065384
|1,13
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|571,685600
|1,12
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,585957
|1,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026574
|1,30
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058434
|1,20
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031467
|1,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022305
|1,01
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,451834
|0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037312
|1,67
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,037080
|1,13
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,064876
|1,11
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077616
|0,94
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075125
|0,89
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,066310
|1,08
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,029829
|1,07
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,024141
|0,13
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,037034
|0,05
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,059252
|0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038619
|1,38
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,151761
|1,21
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,435717
|1,17
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,210959
|1,14
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023027
|1,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,107839
|2,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,538231
|2,01
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,079695
|1,55
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040563
|1,32
|ING Portföy Altın Fonu
|0,031150
|1,29
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,560936
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020910
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057743
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,619903
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,283727
|0,04