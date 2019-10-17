Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

8 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,387491 0,15
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,791188 0,08
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,879656 0,07
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,506208 0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014358 0,81
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023953 0,30
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022243 0,14
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058375 0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037491 0,79
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078145 0,70
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026610 0,34
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042288 0,16
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037438 0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,083674 1,42
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,029000 0,21
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030309 0,21
Aura Portföy Değ. Fon 0,639747 0,16
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,052964 0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,601552 0,04
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,435915 0,03
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,215784 0,03
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,026390 0,03
Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,292842 0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,178393 0,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,620402 0,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057788 0,04
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 114,470423 0,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,283948 0,04
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,631077 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır
Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:38:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]