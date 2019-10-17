Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,387491
|0,15
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,791188
|0,08
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,879656
|0,07
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,506208
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014358
|0,81
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023953
|0,30
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022243
|0,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058375
|0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037491
|0,79
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078145
|0,70
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026610
|0,34
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042288
|0,16
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,037438
|0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,083674
|1,42
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,029000
|0,21
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030309
|0,21
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,639747
|0,16
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,052964
|0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,601552
|0,04
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,435915
|0,03
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,215784
|0,03
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,026390
|0,03
|Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,292842
|0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,178393
|0,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,620402
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057788
|0,04
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|114,470423
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,283948
|0,04
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,631077
|0,04