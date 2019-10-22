Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

32 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,162477 1,10
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036607 0,87
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054462 0,84
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,328606 0,82
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,367895 0,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023826 1,19
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,440049 1,10
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057659 0,89
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031038 0,85
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026081 0,75
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036699 1,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,231047 1,62
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042243 1,59
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075116 1,54
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064613 1,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,081887 1,19
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,021764 0,70
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,315722 0,34
Aura Portföy Değ. Fon 0,644161 0,33
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,024229 0,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,397149 0,94
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037966 0,90
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022673 0,86
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,132654 0,85
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,194691 0,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,884462 2,05
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,111805 0,93
Deniz Port. Altın Fonu 0,034739 0,93
TEB Portföy Altın Fonu 0,067555 0,91
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039840 0,90
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,642581 0,05
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,562411 0,05
ING Portföy Para Piyasası Fonu 92,039362 0,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,621612 0,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,698331 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak
Küresel çapta yaşanan gelişmeler mudilere bir ayda 7 ton altın sattırdı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:02:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]