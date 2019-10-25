Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

12 dakika önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,527857 1,18
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,747220 1,02
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 159,887606 0,74
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,211062 0,59
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229646 0,52
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022034 0,89
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014703 0,36
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,568053 0,29
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,348972 0,25
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,266440 0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027576 1,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036527 0,96
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,911852 0,78
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,060921 0,74
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042299 0,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,094755 2,37
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,793898 0,69
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,505936 0,66
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018701 0,66
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,106679 0,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,420098 1,00
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,092219 0,97
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019615 0,64
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,017695 0,29
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018961 0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,649229 1,46
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,958287 0,62
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057968 0,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,622348 0,04
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,146260 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054535 0,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,700304 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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