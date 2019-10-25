Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,527857 1,18 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,747220 1,02 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 159,887606 0,74 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,211062 0,59 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229646 0,52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022034 0,89 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014703 0,36 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,568053 0,29 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,348972 0,25 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,266440 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027576 1,14 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036527 0,96 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,911852 0,78 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,060921 0,74 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042299 0,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,094755 2,37 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,793898 0,69 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,505936 0,66 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018701 0,66 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,106679 0,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,420098 1,00 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,092219 0,97 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019615 0,64 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,017695 0,29 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018961 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,649229 1,46 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,958287 0,62 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057968 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,622348 0,04 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,146260 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054535 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,700304 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)