Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,541631 0,87 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,763001 0,73 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,215626 0,66 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233343 0,42 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 162,203705 0,41 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022305 1,46 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014671 0,63 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,273064 0,35 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,581999 0,31 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,724607 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,575845 2,69 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110937 2,20 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,572016 2,11 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077598 2,05 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,413598 2,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044102 1,49 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,567194 1,42 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,262069 1,37 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,077181 1,27 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,108535 1,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,431916 1,70 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,016109 1,31 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,106430 1,14 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019841 0,98 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,690846 0,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,874027 0,77 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,908899 0,33 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,565195 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021076 0,04 İş Portföy Para Piyasası Fonu 264,984094 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058202 0,04 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,514577 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)