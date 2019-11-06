Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,361047
|0,86
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,547722
|0,85
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,351103
|0,82
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,041810
|0,82
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054123
|0,73
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014923
|1,72
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024174
|1,14
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022552
|1,11
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,461900
|0,76
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030767
|0,69
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,038134
|1,46
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027209
|1,31
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078028
|1,02
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038084
|1,01
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076326
|0,86
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,127378
|1,70
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,075124
|0,73
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044369
|0,61
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,012799
|0,58
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,782195
|0,41
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022379
|0,82
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,202266
|0,82
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,115333
|0,80
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,383317
|0,71
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,020295
|0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030884
|0,39
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,063129
|0,34
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067006
|0,30
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027356
|0,30
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034460
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,798242
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020986
|0,04
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,673353
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,625080
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058222
|0,03