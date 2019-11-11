Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065628 0,38 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,163020 0,33 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,260573 0,32 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028060 0,31 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,600300 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014977 0,88 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,599610 0,12 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057295 0,09 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,373738 0,06 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,777927 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,048050 0,87 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024693 0,72 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,862703 0,67 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,063399 0,65 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038886 0,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy Değ. Fon 0,056155 0,41 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,489599 0,39 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,075790 0,35 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017944 0,35 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019128 0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,372792 0,16 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,392354 0,15 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022469 0,13 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,608300 0,12 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,537611 0,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021119 0,10 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,626149 0,10 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058322 0,10 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054860 0,10 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,701858 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)