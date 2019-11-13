Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,543012 0,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,216611 0,30
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,765581 0,27
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 162,701430 0,24
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 112,861299 0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,484479 0,31
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,284088 0,21
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,603905 0,14
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,376789 0,08
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,736808 0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056509 1,40
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052276 1,37
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,200801 1,31
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,314441 1,28
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102629 1,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,614055 1,09
HSBC Portföy Değ. Fon 95,530432 0,97
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,822561 0,93
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045724 0,86
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,079476 0,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,042985 0,15
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,466902 0,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022580 0,05
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,450356 0,04
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,505530 0,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,054808 0,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021135 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,566742 0,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,626646 0,04
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 20,228595 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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