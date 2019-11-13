Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,543012 0,51 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,216611 0,30 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,765581 0,27 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 162,701430 0,24 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 112,861299 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,484479 0,31 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,284088 0,21 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,603905 0,14 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,376789 0,08 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,736808 0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056509 1,40 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052276 1,37 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,200801 1,31 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,314441 1,28 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102629 1,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,614055 1,09 HSBC Portföy Değ. Fon 95,530432 0,97 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,822561 0,93 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045724 0,86 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,079476 0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,042985 0,15 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,466902 0,07 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022580 0,05 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,450356 0,04 Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,505530 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,054808 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021135 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,566742 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,626646 0,04 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 20,228595 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)