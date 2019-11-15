Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028348 0,48 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066215 0,41 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047976 0,40 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,062057 0,40 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,164300 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022162 0,50 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025406 0,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057582 0,22 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,334947 0,13 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030813 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,903553 1,66 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066336 0,07 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046796 0,06 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,006833 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,833135 0,43 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076493 0,43 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030872 0,21 Gedik Portföy Karma Fon 0,948431 0,18 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,109744 0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,401211 0,08 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,026525 0,08 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,218431 0,07 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,451170 0,03 Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,374455 0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,315543 0,26 İş Portföy Altın Fonu 0,030324 0,21 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,546085 0,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 265,854616 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,567110 0,03 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027147 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021149 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,627055 0,03

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