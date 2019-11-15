Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028348
|0,48
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,066215
|0,41
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,047976
|0,40
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,062057
|0,40
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,164300
|0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022162
|0,50
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025406
|0,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057582
|0,22
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,334947
|0,13
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030813
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,903553
|1,66
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,066336
|0,07
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046796
|0,06
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,006833
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,833135
|0,43
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,076493
|0,43
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030872
|0,21
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,948431
|0,18
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,109744
|0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,401211
|0,08
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,026525
|0,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,218431
|0,07
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,451170
|0,03
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,374455
|0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,315543
|0,26
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030324
|0,21
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,546085
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|265,854616
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,567110
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027147
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021149
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,627055
|0,03