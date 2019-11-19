Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547925 0,36 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 113,575951 0,28 Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547925 0,36
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 113,575951 0,28
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025047 0,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218361 0,24
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,770179 0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,292600 0,33
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,619299 0,27
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,389199 0,24
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,746125 0,22
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,342686 0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,345985 2,62
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,051787 2,55
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,793680 2,44
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026095 2,43
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,066738 2,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,731127 2,71
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,081419 1,54
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046687 1,20
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,274881 1,06
HSBC Portföy Değ. Fon 97,509763 1,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,082093 2,57
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,478138 1,51
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,147540 1,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020264 0,91
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,708865 0,43
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,567858 0,04
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,698450 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058484 0,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,627900 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021075 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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