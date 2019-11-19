Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,547925
|0,36
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|113,575951
|0,28
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025047
|0,27
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218361
|0,24
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,770179
|0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,292600
|0,33
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,619299
|0,27
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,389199
|0,24
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,746125
|0,22
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,342686
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|65,345985
|2,62
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,051787
|2,55
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,793680
|2,44
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,026095
|2,43
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,066738
|2,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,731127
|2,71
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,081419
|1,54
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046687
|1,20
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,274881
|1,06
|HSBC Portföy Değ. Fon
|97,509763
|1,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,082093
|2,57
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,478138
|1,51
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,147540
|1,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020264
|0,91
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,708865
|0,43
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,567858
|0,04
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,698450
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058484
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,627900
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021075
|0,03