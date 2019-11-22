Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 164,734480 0,18 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,022764 0,15 Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,020251 0,13 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054104 0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015082 2,12 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021663 0,50 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,671977 0,03 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,808176 0,03 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,788570 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,053462 1,77 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026570 1,17 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049339 0,98 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,067796 0,91 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,831221 0,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,081869 0,33 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,053972 0,27 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,386036 0,22 Gedik Portföy Karma Fon 0,961052 0,18 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018178 0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,104606 1,38 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,480052 0,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020314 0,25 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,613818 0,18 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,026870 0,17 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058543 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055063 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,628522 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021095 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 93,039803 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)