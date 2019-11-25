Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,455662 0,49 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066013 0,28 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,026177 0,24 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,333610 0,22 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,535247 0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021815 0,70 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,673532 0,09 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,790113 0,09 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,809729 0,09 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030481 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,054212 1,40 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026777 0,78 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049715 0,76 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,845046 0,49 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,946384 0,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Karma Fon 0,964906 0,40 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,342612 0,19 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,861932 0,19 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,057604 0,18 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,081999 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,113559 0,81 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,489002 0,60 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,152197 0,48 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020393 0,39 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,717168 0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,126944 0,25 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,592037 0,23 İş Portföy Altın Fonu 0,030073 0,17 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022759 0,06 Ak Portföy Altın Fonu 0,061695 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055119 0,10 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,629153 0,10 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021116 0,10 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,709692 0,10 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 116,030972 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)