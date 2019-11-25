Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|550,455662
|0,49
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,066013
|0,28
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,026177
|0,24
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,333610
|0,22
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,535247
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021815
|0,70
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,673532
|0,09
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,790113
|0,09
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,809729
|0,09
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030481
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,054212
|1,40
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,026777
|0,78
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049715
|0,76
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,845046
|0,49
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,946384
|0,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,964906
|0,40
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,342612
|0,19
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|1,861932
|0,19
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,057604
|0,18
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,081999
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,113559
|0,81
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,489002
|0,60
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,152197
|0,48
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020393
|0,39
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,717168
|0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,126944
|0,25
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,592037
|0,23
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030073
|0,17
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022759
|0,06
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,061695
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055119
|0,10
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,629153
|0,10
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021116
|0,10
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,709692
|0,10
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|116,030972
|0,10