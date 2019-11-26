Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,350385 0,72 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061175 0,50 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035857 0,47 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042220 0,42 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,416401 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,475770 1,29 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023854 1,18 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057555 0,80 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030673 0,63 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015024 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038982 2,01 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026943 1,56 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,436185 1,38 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066673 1,27 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076721 1,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,124017 1,03 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,011386 0,39 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,057183 0,38 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018262 0,36 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076184 0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,414618 1,26 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022495 0,44 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,213533 0,39 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,024870 0,26 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,617016 0,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,569179 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,711645 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,629363 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021123 0,03 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027241 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)