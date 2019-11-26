Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,350385 0,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061175 0,50
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035857 0,47
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042220 0,42
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,416401 0,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,475770 1,29
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023854 1,18
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057555 0,80
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030673 0,63
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015024 0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038982 2,01
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026943 1,56
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,436185 1,38
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066673 1,27
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076721 1,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,124017 1,03
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,011386 0,39
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,057183 0,38
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018262 0,36
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076184 0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,414618 1,26
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022495 0,44
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,213533 0,39
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,024870 0,26
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,617016 0,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,569179 0,04
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,711645 0,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,629363 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021123 0,03
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027241 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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