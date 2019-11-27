Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,362403
|0,51
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036034
|0,49
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061469
|0,48
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054606
|0,41
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,438040
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015243
|1,46
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,488947
|0,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057818
|0,46
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030784
|0,36
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021855
|0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,055862
|3,39
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,880924
|2,23
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,117409
|1,51
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,571238
|1,40
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050175
|1,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,134652
|0,95
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,872201
|0,77
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046637
|0,68
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,082123
|0,66
|HSBC Portföy Değ. Fon
|97,269016
|0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,128874
|1,26
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,494727
|0,86
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,224367
|0,49
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022603
|0,48
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020419
|0,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038637
|0,38
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033681
|0,38
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065518
|0,38
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,061847
|0,37
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026745
|0,36
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,059474
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021234
|0,04
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|116,110682
|0,04
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|68,864457
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055156
|0,03