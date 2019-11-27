Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,362403 0,51 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,362403 0,51
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036034 0,49
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061469 0,48
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054606 0,41
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,438040 0,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015243 1,46
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,488947 0,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057818 0,46
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030784 0,36
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021855 0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,055862 3,39
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,880924 2,23
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117409 1,51
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,571238 1,40
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050175 1,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,134652 0,95
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,872201 0,77
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046637 0,68
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,082123 0,66
HSBC Portföy Değ. Fon 97,269016 0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,128874 1,26
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,494727 0,86
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,224367 0,49
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022603 0,48
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020419 0,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038637 0,38
Deniz Port. Altın Fonu 0,033681 0,38
TEB Portföy Altın Fonu 0,065518 0,38
Ak Portföy Altın Fonu 0,061847 0,37
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026745 0,36
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,059474 0,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021234 0,04
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 116,110682 0,04
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 68,864457 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055156 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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