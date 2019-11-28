Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036260 0,63
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,209891 0,51
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,373897 0,49
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054762 0,29
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061635 0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021992 0,63
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025107 0,56
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,501597 0,51
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023929 0,32
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057992 0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,471956 0,85
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039261 0,77
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067418 0,65
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027032 0,57
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078674 0,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,142806 0,72
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,734862 0,51
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,018842 0,35
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,111746 0,23
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,715529 0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,139420 0,93
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,154677 0,30
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036989 0,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,104187 0,22
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022652 0,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,698976 0,92
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,237977 0,59
İş Portföy Altın Fonu 0,030177 0,38
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022864 0,25
TEB Portföy Altın Fonu 0,065676 0,24
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,836428 0,06
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027258 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021241 0,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,715170 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055174 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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