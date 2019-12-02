Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,023794
|0,16
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|300,537270
|0,16
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020924
|0,15
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,540813
|0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,487123
|0,08
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,753186
|0,06
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,296292
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027604
|1,13
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,971939
|0,77
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051731
|0,70
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,972936
|0,67
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030011
|0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|1,981677
|0,49
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,133075
|0,33
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,780175
|0,24
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,224177
|0,22
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,969637
|0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,170942
|0,89
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,735269
|0,38
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,519588
|0,35
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,099267
|0,32
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036821
|0,30
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,347677
|0,35
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065360
|0,34
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038547
|0,34
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,061712
|0,33
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033596
|0,33
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055249
|0,10
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|116,302880
|0,10
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,721897
|0,10
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,630609
|0,10
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021164
|0,10