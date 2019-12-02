Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023794 0,16 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 300,537270 0,16 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020924 0,15 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,540813 0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,487123 0,08 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,753186 0,06 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,296292 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027604 1,13 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,971939 0,77 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051731 0,70 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,972936 0,67 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030011 0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,981677 0,49 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,133075 0,33 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,780175 0,24 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,224177 0,22 Gedik Portföy Karma Fon 0,969637 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170942 0,89 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,735269 0,38 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,519588 0,35 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,099267 0,32 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036821 0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,347677 0,35 TEB Portföy Altın Fonu 0,065360 0,34 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038547 0,34 Ak Portföy Altın Fonu 0,061712 0,33 Deniz Port. Altın Fonu 0,033596 0,33 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055249 0,10 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 116,302880 0,10 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,721897 0,10 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,630609 0,10 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021164 0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)