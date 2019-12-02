Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023794 0,16
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 300,537270 0,16
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020924 0,15
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,540813 0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,487123 0,08
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,753186 0,06
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,296292 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027604 1,13
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,971939 0,77
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051731 0,70
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,972936 0,67
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030011 0,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,981677 0,49
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,133075 0,33
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,780175 0,24
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,224177 0,22
Gedik Portföy Karma Fon 0,969637 0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170942 0,89
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,735269 0,38
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,519588 0,35
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,099267 0,32
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036821 0,30
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu 2,347677 0,35
TEB Portföy Altın Fonu 0,065360 0,34
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038547 0,34
Ak Portföy Altın Fonu 0,061712 0,33
Deniz Port. Altın Fonu 0,033596 0,33
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055249 0,10
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 116,302880 0,10
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,721897 0,10
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,630609 0,10
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021164 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira ABD'de piyasaya sürülen yeni elma türü, buzdolabında 12 ay taze kalıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 21:51:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]