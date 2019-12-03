Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,039584 0,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547084 0,19
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,217292 0,13
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,983470 0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014594 0,57
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025168 0,36
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,757110 0,22
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,298525 0,17
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,387736 0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052873 2,21
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,036797 2,18
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,153264 1,95
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,120903 1,92
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028121 1,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,851466 4,00
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006968 0,97
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,134251 0,88
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,278316 0,80
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047079 0,76
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,195945 2,14
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,543950 1,60
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,189184 1,33
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020893 1,25
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019589 0,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,220978 0,38
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,539515 0,18
İş Portföy Altın Fonu 0,030073 0,08
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,288556 0,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021276 0,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,630844 0,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058756 0,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,722502 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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