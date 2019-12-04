Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,987581
|0,21
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548157
|0,20
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,772587
|0,17
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025117
|0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025510
|1,36
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014657
|0,43
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057457
|0,12
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,488529
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,061047
|3,03
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,990652
|0,61
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053149
|0,52
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,048392
|0,38
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028220
|0,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,869777
|0,99
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,117044
|0,39
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006982
|0,20
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031320
|0,19
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,040719
|0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,203438
|0,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036997
|0,50
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,103855
|0,46
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,167352
|0,33
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,739807
|0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,798413
|1,26
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,494701
|1,13
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030293
|0,73
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022867
|0,51
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038722
|0,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055287
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021177
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027309
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021283
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,570603
|0,03