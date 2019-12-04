Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,9875810,21 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5481570,20 Ünlü Portföy Kısa Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,9875810,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5481570,20
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7725870,17
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0251170,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0255101,36
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0146570,43
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0574570,12
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4885290,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0610473,03
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,9906520,61
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0531490,52
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,0483920,38
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0282200,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,8697770,99
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon2,1170440,39
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0069820,20
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0313200,19
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0407190,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2034380,63
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0369970,50
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1038550,46
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1673520,33
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7398070,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,7984131,26
QNB Finans Portföy Altın BYF24,4947011,13
İş Portföy Altın Fonu0,0302930,73
Fiba Portföy Altın Fonu0,0228670,51
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0387220,49
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0552870,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0211770,03
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0273090,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0212830,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5706030,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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