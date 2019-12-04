Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,987581 0,21 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548157 0,20 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,772587 0,17 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025117 0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025510 1,36 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014657 0,43 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057457 0,12 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,488529 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061047 3,03 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,990652 0,61 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053149 0,52 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,048392 0,38 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028220 0,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,869777 0,99 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,117044 0,39 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006982 0,20 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031320 0,19 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,040719 0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,203438 0,63 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036997 0,50 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,103855 0,46 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,167352 0,33 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,739807 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,798413 1,26 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,494701 1,13 İş Portföy Altın Fonu 0,030293 0,73 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022867 0,51 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038722 0,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055287 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021177 0,03 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027309 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021283 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,570603 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)