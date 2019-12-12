Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|559,671226
|0,34
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,055742
|0,31
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036817
|0,19
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,773678
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024286
|0,95
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058364
|0,38
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021968
|0,35
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031219
|0,35
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,397472
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027531
|1,12
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,039578
|1,06
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,452506
|0,74
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|74,868051
|0,71
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031033
|0,61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,943101
|1,48
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,144178
|0,98
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,136667
|0,42
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,058101
|0,29
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019529
|0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,761359
|0,18
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037350
|0,16
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,114524
|0,14
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,175939
|0,14
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,021201
|0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,478723
|0,70
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,586566
|0,52
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030551
|0,24
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,076955
|0,17
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023080
|0,17
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055444
|0,05
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,632756
|0,05
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,157670
|0,05
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,951987
|0,05
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,742283
|0,05