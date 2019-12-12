Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 559,671226 0,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055742 0,31
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036817 0,19
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,773678 0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024286 0,95
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058364 0,38
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021968 0,35
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031219 0,35
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,397472 0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027531 1,12
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039578 1,06
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,452506 0,74
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,868051 0,71
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031033 0,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,943101 1,48
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,144178 0,98
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,136667 0,42
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,058101 0,29
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019529 0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,761359 0,18
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037350 0,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,114524 0,14
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,175939 0,14
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,021201 0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,478723 0,70
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,586566 0,52
İş Portföy Altın Fonu 0,030551 0,24
Garanti Portföy Altın Fonu 0,076955 0,17
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023080 0,17
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055444 0,05
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,632756 0,05
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,157670 0,05
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,951987 0,05
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,742283 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak
Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul rekor kırdı İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak

Son Dakika Haberleri
21:38 Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
21:34 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:33 Faiz indirimleri yatırım kararına yetmiyor - Son Dakika Ekonomi
21:28 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:59 Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak - Son Dakika Ekonomi
20:28 Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:47:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]