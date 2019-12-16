Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 558,560775 0,59 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 114,320390 0,32 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046679 0,31 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025301 0,31 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237398 0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015630 0,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022016 0,15 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058321 0,13 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,308573 0,11 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,635899 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109987 1,71 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055474 1,63 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039053 1,15 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021171 1,06 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,171004 1,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,170400 1,37 Aura Portföy Değ. Fon 0,675339 0,55 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007117 0,54 HSBC Portföy Değ. Fon 100,080923 0,51 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,779513 0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018106 0,11 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019703 0,11 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027072 0,10 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,466537 0,09 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,489857 0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,684348 1,23 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,541118 0,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055512 0,09 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,633539 0,09 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 20,441287 0,09 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021364 0,09 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,883202 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)