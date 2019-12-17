Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,462200
|1,31
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062713
|1,22
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056266
|1,19
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,043344
|1,10
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,590029
|1,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,579016
|2,16
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015937
|1,96
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022402
|1,75
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025974
|1,60
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031555
|1,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,040896
|2,33
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044768
|2,25
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|76,895121
|2,20
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,692353
|2,10
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028443
|1,91
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007211
|1,32
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,085331
|1,09
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,078250
|1,04
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,045163
|0,88
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,893414
|0,78
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037994
|2,29
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,132258
|2,13
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,193996
|2,04
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,280817
|1,36
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023109
|1,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,078420
|2,50
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027542
|2,47
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034665
|2,43
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039796
|2,43
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023495
|2,42
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,572877
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055528
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059017
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,633721
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,885712
|0,03