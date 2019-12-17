Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,462200 1,31
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062713 1,22
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056266 1,19
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,043344 1,10
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,590029 1,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,579016 2,16
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015937 1,96
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022402 1,75
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025974 1,60
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031555 1,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040896 2,33
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044768 2,25
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,895121 2,20
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,692353 2,10
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028443 1,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007211 1,32
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,085331 1,09
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,078250 1,04
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,045163 0,88
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,893414 0,78
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037994 2,29
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,132258 2,13
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,193996 2,04
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,280817 1,36
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023109 1,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,078420 2,50
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027542 2,47
Deniz Port. Altın Fonu 0,034665 2,43
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039796 2,43
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023495 2,42
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,572877 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055528 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059017 0,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,633721 0,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,885712 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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