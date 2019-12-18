Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029151 0,72 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049300 0,69 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 566,194624 0,63 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037393 0,62 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,212553 0,61 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025071 1,62 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016157 1,38 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022519 0,52 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031702 0,47 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058973 0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028781 1,19 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039809 1,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041196 0,73 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081454 0,56 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,980132 0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,186386 0,79 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,078815 0,72 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,049649 0,43 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,058600 0,24 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031522 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,288027 0,56 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,452071 0,36 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,281126 0,35 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023185 0,33 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,046825 0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,109912 0,68 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,013700 0,46 İş Portföy Altın Fonu 0,031038 0,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 116,870848 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021377 0,03 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,752029 0,03 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 69,320069 0,03 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 20,453014 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)