Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037829 1,17 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,502075 1,06 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057005 0,91 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,101068 0,82 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,877940 0,81 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025332 1,04 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016303 0,90 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031943 0,76 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,604871 0,74 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059327 0,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041742 1,33 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029134 1,23 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082229 0,95 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 77,733803 0,73 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,069950 0,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,079419 0,77 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,056683 0,67 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,193585 0,61 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,385325 0,25 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,413301 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038249 0,98 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,138692 0,90 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,200611 0,88 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,469230 0,70 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,296251 0,66 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,067903 1,05 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040054 1,02 Deniz Port. Altın Fonu 0,034884 1,02 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027714 1,01 Ak Portföy Altın Fonu 0,064047 0,98 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,573241 0,04 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027430 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055560 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,808833 0,03 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,890689 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)