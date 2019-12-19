Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037829 1,17
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,502075 1,06
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057005 0,91
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,101068 0,82
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,877940 0,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025332 1,04
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016303 0,90
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031943 0,76
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,604871 0,74
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059327 0,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041742 1,33
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029134 1,23
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082229 0,95
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 77,733803 0,73
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,069950 0,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,079419 0,77
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,056683 0,67
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,193585 0,61
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,385325 0,25
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,413301 0,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038249 0,98
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,138692 0,90
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,200611 0,88
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,469230 0,70
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,296251 0,66
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,067903 1,05
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040054 1,02
Deniz Port. Altın Fonu 0,034884 1,02
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027714 1,01
Ak Portföy Altın Fonu 0,064047 0,98
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,573241 0,04
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027430 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055560 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,808833 0,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,890689 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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