Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063734 0,37 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063734 0,37
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044207 0,36
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029427 0,36
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,717407 0,35
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,170954 0,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016337 0,61
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059855 0,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022991 0,40
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,663887 0,40
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,430230 0,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,062501 1,38
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030516 1,27
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,171441 1,26
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056990 1,19
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,705666 1,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,803857 0,89
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007285 0,87
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,979094 0,86
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,085553 0,62
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,115370 0,59
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,256452 1,45
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,637353 1,13
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301388 0,91
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023412 0,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,308149 0,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,777548 1,40
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,416487 0,53
İş Portföy Altın Fonu 0,031507 0,37
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,574035 0,04
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,904820 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,733494 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021297 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 93,965224 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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