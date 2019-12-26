Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039511 0,62 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039511 0,62
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031626 0,43
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059340 0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019598 0,38
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,072696 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016771 0,03
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014551 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050004 0,86
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,103868 0,30
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,063623 0,30
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120271 0,30
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,136187 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018342 0,94
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018407 0,93
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018329 0,91
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018666 0,85
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017606 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022054 0,32
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015018 0,27
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021133 0,20
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030346 0,20
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013894 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048990 7,85
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025705 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058833 0,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022354 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064236 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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