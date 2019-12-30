Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038334 0,36 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050071 0,32 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,987874 0,31 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,144412 0,30 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,321163 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,654862 0,74 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032271 0,50 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025757 0,48 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023089 0,40 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016629 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083933 1,02 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030536 0,82 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045757 0,70 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,076598 0,63 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,222989 0,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,024598 0,50 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,220462 0,48 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018872 0,42 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,059248 0,40 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,065431 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,285636 0,87 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,674938 0,57 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,315173 0,27 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039054 0,17 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,226341 0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,032059 1,03 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,918363 0,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,069442 0,16 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024124 0,15 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040963 0,15 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 20,519134 0,08 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,736302 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055728 0,08 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,635923 0,08 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,115420 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)