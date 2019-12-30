Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038334 0,36
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050071 0,32
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,987874 0,31
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,144412 0,30
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,321163 0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,654862 0,74
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032271 0,50
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025757 0,48
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023089 0,40
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016629 0,31
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083933 1,02
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030536 0,82
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045757 0,70
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,076598 0,63
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,222989 0,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,024598 0,50
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,220462 0,48
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018872 0,42
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,059248 0,40
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,065431 0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,285636 0,87
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,674938 0,57
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,315173 0,27
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039054 0,17
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,226341 0,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,032059 1,03
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,918363 0,39
TEB Portföy Altın Fonu 0,069442 0,16
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024124 0,15
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040963 0,15
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 20,519134 0,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,736302 0,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055728 0,08
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,635923 0,08
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,115420 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarının konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan video geldi
İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor

Son Dakika Haberleri
20:52 Kayseri'den günde 50 ton pastırma üretiliyor - Son Dakika Ekonomi
20:34 Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü - Son Dakika Ekonomi
19:46 Kayseri'den günde 50 ton pastırma üretiliyor - Son Dakika Ekonomi
18:46 İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den iklim değişikliği uyarısı - Son Dakika Ekonomi
17:19 TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Son Dakika Ekonomi
17:09 Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 21:39:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]