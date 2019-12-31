Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,015482 0,23 Aura Portföy Yab. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,015482 0,23
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,535513 0,19
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038406 0,19
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,026593 0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023197 0,47
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,802681 0,41
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027189 0,31
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,516880 0,20
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,442007 0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031173 2,09
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064376 1,78
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112842 1,46
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,226239 1,46
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057055 1,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,290164 0,96
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,517971 0,96
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,919810 0,80
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049378 0,78
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,834287 0,75
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,089115 3,16
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,699989 1,50
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,352186 1,31
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,238572 1,00
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039413 0,92
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,036038 1,07
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024374 1,04
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041387 1,04
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028607 1,03
TEB Portföy Altın Fonu 0,070157 1,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,575133 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,069602 0,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,920679 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021335 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059240 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Sek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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