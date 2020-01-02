Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,264808 0,11
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,017369 0,09
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,855842 0,07
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,024658 0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027400 0,78
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025724 0,16
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,804772 0,12
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,676518 0,09
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,442907 0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064986 0,95
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,830131 0,35
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044770 0,27
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,574561 0,24
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,086629 0,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,041216 0,51
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049522 0,29
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007418 0,18
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,141156 0,17
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,059527 0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,712087 0,71
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018264 0,45
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019809 0,40
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039492 0,20
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,753687 0,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,034629 0,41
Garanti Portföy Altın Fonu 0,081403 0,10
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,432314 0,09
İş Portföy Altın Fonu 0,032189 0,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 69,578275 0,06
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,290919 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055773 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,737751 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021463 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı Bakan Albayrak: İstihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacağız

Son Dakika Haberleri
22:11 Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar - Son Dakika Ekonomi
21:56 TCMB'den döviz tevdiat artışına karşı önlem - Son Dakika Ekonomi
21:29 Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi
20:56 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:50 Toyota Supra fanları Vegas'ta toplandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 22:30:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]