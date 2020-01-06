Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044651 0,34
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064216 0,33
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,989764 0,33
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 574,641054 0,31
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,781535 0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017027 3,28
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023289 1,42
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027810 1,22
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060634 0,17
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,519570 0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040947 0,55
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,007838 0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019061 0,38
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,059960 0,37
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080847 0,23
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024917 0,22
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,071350 0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040204 1,29
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,258646 1,28
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,191920 1,26
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023625 0,35
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,495639 0,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,646253 1,69
TEB Portföy Altın Fonu 0,071646 1,47
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024881 1,45
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042208 1,44
İş Portföy Altın Fonu 0,032887 1,43
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,576033 0,09
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055836 0,08
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,935430 0,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021487 0,08
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,293790 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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