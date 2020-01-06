Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044651
|0,34
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,064216
|0,33
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,989764
|0,33
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|574,641054
|0,31
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,781535
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017027
|3,28
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023289
|1,42
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027810
|1,22
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060634
|0,17
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,519570
|0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040947
|0,55
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,007838
|0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019061
|0,38
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,059960
|0,37
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,080847
|0,23
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,024917
|0,22
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,071350
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040204
|1,29
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,258646
|1,28
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,191920
|1,26
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023625
|0,35
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,495639
|0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,646253
|1,69
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,071646
|1,47
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024881
|1,45
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042208
|1,44
|İş Portföy Altın Fonu
|0,032887
|1,43
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,576033
|0,09
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055836
|0,08
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,935430
|0,08
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021487
|0,08
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,293790
|0,08