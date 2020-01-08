Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038776 0,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038776 0,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,554245 0,25
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029745 0,24
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,780888 0,24
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221744 0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,809601 0,25
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,660303 0,22
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,681822 0,18
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,451788 0,18
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,320799 0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064050 1,97
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,077301 1,97
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030428 1,89
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058092 1,82
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,013666 1,66
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,072553 1,46
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,231764 1,19
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,923001 0,85
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,086581 0,81
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,795394 0,81
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,316550 2,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,275825 1,61
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,691123 1,41
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,785553 0,34
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,245358 0,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Para Piyasası Fonu 270,017232 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055868 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059368 0,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,637489 0,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,783401 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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