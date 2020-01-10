Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,560287 0,86
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,789692 0,86
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,223746 0,71
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 166,878109 0,46
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025478 0,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,329151 0,61
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,823911 0,59
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,689194 0,31
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,455156 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117249 6,51
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059556 6,47
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064826 5,49
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,128750 5,45
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031811 5,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,170672 5,09
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,866245 3,56
HSBC Portföy Değ. Fon 103,524521 2,97
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,088730 2,86
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,296362 2,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,359790 4,78
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,319164 4,20
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,739271 3,51
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,794689 0,61
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018259 0,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,786834 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055901 0,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,637872 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,741569 0,03
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 117,610035 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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