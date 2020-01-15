Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,128969 0,83 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,128969 0,83
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029784 0,82
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,069434 0,81
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,172933 0,78
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050448 0,78
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015723 0,95
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,658194 0,71
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022714 0,55
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060102 0,49
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032143 0,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,068765 2,16
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027036 2,05
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,556503 1,87
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,187306 1,85
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033344 1,82
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,265873 2,17
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,253202 1,62
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,534422 1,18
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,144961 1,10
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007608 1,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,787932 1,37
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,404594 0,84
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023450 0,73
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,350042 0,67
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,472428 0,53
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,176711 0,04
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,795362 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055984 0,04
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 69,817893 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021541 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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