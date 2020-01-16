Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030055 0,91
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574412 0,75
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,808888 0,71
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050791 0,68
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,141763 0,60
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027167 0,83
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,524268 0,23
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,663372 0,19
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,858054 0,15
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,837655 0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,443434 1,03
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033426 0,88
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,121813 0,81
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062905 0,66
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,069174 0,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,081282 0,56
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007635 0,35
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,574417 0,25
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,414377 0,22
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,026016 0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040148 0,57
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,190616 0,53
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,357190 0,53
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,256459 0,50
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023499 0,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024915 0,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042111 0,61
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029097 0,60
İş Portföy Altın Fonu 0,032777 0,59
Ak Portföy Altın Fonu 0,067097 0,59
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021424 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,744447 0,03
TEB Portföy Para Piyasası Fonu 367,071181 0,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,958857 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,547074 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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