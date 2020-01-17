Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030202 0,49 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030202 0,49
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025971 0,43
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,180937 0,41
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,812078 0,39
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576668 0,39
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015703 0,66
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025944 0,25
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,708660 0,20
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,471265 0,19
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022623 0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,070322 1,66
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,085596 1,36
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062574 1,29
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122624 1,19
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,579654 0,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 106,280735 0,50
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,028618 0,46
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,145584 0,40
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031881 0,37
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,535689 0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,418097 0,89
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019911 0,19
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018376 0,18
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,818390 0,17
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,764522 0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,200870 0,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027640 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056014 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021552 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,573311 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,744927 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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