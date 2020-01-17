Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030202 0,49 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025971 0,43 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,180937 0,41 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,812078 0,39 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576668 0,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015703 0,66 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025944 0,25 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,708660 0,20 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,471265 0,19 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022623 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,070322 1,66 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,085596 1,36 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062574 1,29 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122624 1,19 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,579654 0,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 106,280735 0,50 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,028618 0,46 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,145584 0,40 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031881 0,37 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,535689 0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,418097 0,89 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019911 0,19 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018376 0,18 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,818390 0,17 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,764522 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,200870 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027640 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056014 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021552 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,573311 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,744927 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)