Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030202
|0,49
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025971
|0,43
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,180937
|0,41
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,812078
|0,39
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576668
|0,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015703
|0,66
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025944
|0,25
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,708660
|0,20
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,471265
|0,19
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022623
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,070322
|1,66
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,085596
|1,36
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,062574
|1,29
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,122624
|1,19
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,579654
|0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,280735
|0,50
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,028618
|0,46
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,145584
|0,40
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031881
|0,37
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,535689
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,418097
|0,89
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019911
|0,19
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018376
|0,18
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,818390
|0,17
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,764522
|0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,200870
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027640
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056014
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021552
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,573311
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,744927
|0,03