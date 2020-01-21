Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,549194 0,73 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,549194 0,73
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,427501 0,73
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044909 0,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064011 0,71
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058194 0,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015820 0,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060478 0,70
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032299 0,66
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,687917 0,65
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,026174 0,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,072964 3,34
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,068489 1,53
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,447880 1,34
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,890602 1,28
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,179533 1,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,261211 1,64
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,091359 0,79
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051404 0,78
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,917737 0,77
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,081829 0,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,826253 1,43
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,380301 1,32
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,494012 0,82
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,430159 0,79
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023635 0,72
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042301 0,71
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,576352 0,71
TEB Portföy Altın Fonu 0,071681 0,70
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025039 0,69
Ak Portföy Altın Fonu 0,067401 0,68
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,578368 0,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021575 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059578 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056075 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,746792 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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