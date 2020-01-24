Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,817282
|0,55
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030741
|0,54
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,581560
|0,51
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231023
|0,40
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051777
|0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,348366
|0,06
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,723390
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,076275
|2,29
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,919514
|0,82
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,485775
|0,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|83,743658
|0,31
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,256693
|0,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,092839
|0,74
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,082829
|0,29
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,026217
|0,21
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,020755
|0,20
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,430468
|0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,474694
|1,31
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,418095
|1,13
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,850439
|0,46
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,833906
|0,13
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,514916
|0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,684138
|0,51
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021592
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056121
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,748212
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,746139
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,640270
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)