Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,817282 0,55 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,817282 0,55
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030741 0,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581560 0,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231023 0,40
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051777 0,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,348366 0,06
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,723390 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,076275 2,29
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,919514 0,82
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,485775 0,68
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,743658 0,31
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,256693 0,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092839 0,74
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,082829 0,29
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,026217 0,21
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,020755 0,20
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,430468 0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,474694 1,31
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,418095 1,13
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,850439 0,46
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,833906 0,13
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,514916 0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,684138 0,51
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021592 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056121 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,748212 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,746139 0,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,640270 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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