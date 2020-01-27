Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584218 0,46 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584218 0,46
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030875 0,44
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,521919 0,43
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051989 0,41
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,177714 0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,691605 0,58
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,533217 0,31
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F 0,025510 0,30
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027498 0,26
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,854679 0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,078333 2,70
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,082436 0,98
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,514731 0,83
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045623 0,80
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,087254 0,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,302056 0,95
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,263333 0,51
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,314213 0,45
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083187 0,43
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,148089 0,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,494041 1,31
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040692 1,20
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,269113 1,18
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,202565 1,09
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,428361 0,72
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042601 1,27
TEB Portföy Altın Fonu 0,072155 1,27
Deniz Port. Altın Fonu 0,036863 1,26
Ak Portföy Altın Fonu 0,068119 1,23
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029412 1,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056165 0,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,749554 0,08
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027709 0,08
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,817947 0,08
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059669 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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