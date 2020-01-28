Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,586905 0,46 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,586905 0,46
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,823830 0,45
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064785 0,35
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232565 0,34
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026150 0,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027998 1,82
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,534515 0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081281 3,76
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065233 0,75
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034653 0,60
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,520625 0,17
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,734890 0,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,984109 0,33
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,438968 0,24
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,059837 0,22
Gedik Portföy Karma Fon 1,017618 0,12
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025078 0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,512715 1,25
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040976 0,70
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,277379 0,65
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,209876 0,61
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,528346 0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,821814 1,49
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,055522 0,91
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042909 0,72
İş Portföy Altın Fonu 0,033380 0,72
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025332 0,71
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,579401 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,750004 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059684 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056179 0,02
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,841542 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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