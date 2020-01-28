Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,586905
|0,46
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,823830
|0,45
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,064785
|0,35
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232565
|0,34
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026150
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027998
|1,82
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,534515
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,081281
|3,76
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,065233
|0,75
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034653
|0,60
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,520625
|0,17
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,734890
|0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,984109
|0,33
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,438968
|0,24
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,059837
|0,22
|Gedik Portföy Karma Fon
|1,017618
|0,12
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025078
|0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,512715
|1,25
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040976
|0,70
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,277379
|0,65
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,209876
|0,61
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,528346
|0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,821814
|1,49
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,055522
|0,91
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042909
|0,72
|İş Portföy Altın Fonu
|0,033380
|0,72
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025332
|0,71
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,579401
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,750004
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059684
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056179
|0,02
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,841542
|0,02