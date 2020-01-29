Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030936 0,42 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030936 0,42
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052098 0,27
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,528695 0,25
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,178160 0,25
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,214304 0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014507 1,26
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,656427 0,72
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,480570 0,24
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032275 0,22
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,716852 0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044554 1,46
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,556965 1,29
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028589 1,06
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071506 0,97
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044977 0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,247644 1,23
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,989445 0,27
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083368 0,26
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,641907 0,25
HSBC Portföy Değ. Fon 106,201156 0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041212 0,58
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,284484 0,56
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,216275 0,53
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,841231 0,16
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,102295 0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,073109 0,62
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029794 0,60
Ak Portföy Altın Fonu 0,068995 0,60
Garanti Portföy Altın Fonu 0,084844 0,58
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043152 0,57
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021619 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056194 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,750453 0,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,815575 0,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,641069 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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