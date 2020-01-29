Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030936
|0,42
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052098
|0,27
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,528695
|0,25
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,178160
|0,25
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,214304
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014507
|1,26
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,656427
|0,72
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,480570
|0,24
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032275
|0,22
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,716852
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,044554
|1,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|82,556965
|1,29
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028589
|1,06
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,071506
|0,97
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,044977
|0,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,247644
|1,23
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,989445
|0,27
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,083368
|0,26
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,641907
|0,25
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,201156
|0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041212
|0,58
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,284484
|0,56
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,216275
|0,53
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,841231
|0,16
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,102295
|0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,073109
|0,62
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029794
|0,60
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,068995
|0,60
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,084844
|0,58
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043152
|0,57
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021619
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056194
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,750453
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,815575
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,641069
|0,03