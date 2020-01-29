Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030936 0,42 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052098 0,27 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,528695 0,25 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,178160 0,25 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,214304 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014507 1,26 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,656427 0,72 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,480570 0,24 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032275 0,22 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,716852 0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044554 1,46 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,556965 1,29 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028589 1,06 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071506 0,97 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044977 0,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,247644 1,23 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,989445 0,27 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083368 0,26 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,641907 0,25 HSBC Portföy Değ. Fon 106,201156 0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041212 0,58 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,284484 0,56 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,216275 0,53 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,841231 0,16 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,102295 0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,073109 0,62 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029794 0,60 Ak Portföy Altın Fonu 0,068995 0,60 Garanti Portföy Altın Fonu 0,084844 0,58 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043152 0,57 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021619 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056194 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,750453 0,03 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,815575 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,641069 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)