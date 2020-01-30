Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031187
|0,81
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052402
|0,58
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058802
|0,54
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,589867
|0,51
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,546220
|0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,666502
|0,38
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021472
|0,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060770
|0,35
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032369
|0,29
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F
|0,025552
|0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,083475
|1,04
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045188
|0,47
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039817
|0,34
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,044691
|0,31
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028676
|0,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,259476
|0,95
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,083762
|0,47
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,446523
|0,44
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,071450
|0,25
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,539288
|0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,536462
|0,30
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,846364
|0,28
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,104757
|0,22
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023920
|0,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,344632
|0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,960062
|0,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056210
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059715
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,641236
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,817075
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,750901
|0,03