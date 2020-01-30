Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031187 0,81
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052402 0,58
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058802 0,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,589867 0,51
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,546220 0,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,666502 0,38
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021472 0,37
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060770 0,35
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032369 0,29
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F 0,025552 0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083475 1,04
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045188 0,47
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039817 0,34
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044691 0,31
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028676 0,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,259476 0,95
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083762 0,47
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,446523 0,44
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,071450 0,25
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,539288 0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,536462 0,30
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,846364 0,28
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,104757 0,22
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023920 0,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,344632 0,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,960062 0,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056210 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059715 0,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,641236 0,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,817075 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,750901 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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