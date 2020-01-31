Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,065426
|0,76
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,954755
|0,56
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,198480
|0,56
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,045752
|0,56
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031359
|0,55
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027894
|1,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,061095
|0,53
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032478
|0,34
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F
|0,025636
|0,33
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,484768
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,122902
|1,56
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,062736
|1,50
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,022378
|0,74
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,071975
|0,72
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|82,875269
|0,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,084279
|0,62
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,879969
|0,42
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,075606
|0,39
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,431013
|0,28
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,498260
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041455
|1,02
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,221954
|0,86
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,289354
|0,80
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,358403
|0,59
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024056
|0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,484180
|2,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043425
|1,05
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,073545
|1,05
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,037542
|1,05
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,069405
|1,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021502
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021630
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,579843
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056225
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,641406
|0,03