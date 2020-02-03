Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,569185 0,38
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,590748 0,32
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026247 0,29
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,827709 0,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233518 0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027983 0,32
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,541219 0,08
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,348231 0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,780932 4,12
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,150642 1,64
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065214 1,50
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034308 1,39
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,536619 0,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,217140 1,43
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,321769 0,70
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092751 0,70
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,000196 0,68
Gedik Portföy Karma Fon 1,019813 0,48
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,477032 0,66
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024088 0,13
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041508 0,13
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,290857 0,12
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,223222 0,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,585640 0,45
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,250472 0,33
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043481 0,13
İş Portföy Altın Fonu 0,033809 0,13
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030005 0,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021647 0,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056269 0,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,752714 0,08
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059776 0,08
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,641897 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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