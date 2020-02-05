Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059293 0,23 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,572642 0,19 Strateji Portföy Borç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059293 0,23
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,572642 0,19
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019490 0,09
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024537 0,08
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,048400 0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,694098 1,44
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,740654 0,90
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,879549 0,61
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,729056 0,61
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,489921 0,55
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080596 4,50
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036171 3,70
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063977 3,31
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047043 3,07
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,125021 3,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,312249 3,84
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,265431 1,96
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,305167 1,59
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051615 1,48
HSBC Portföy Değ. Fon 107,183500 1,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,885209 2,47
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,517320 2,08
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,440842 2,04
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,854982 0,50
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,013387 0,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,580576 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,753614 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027771 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 95,030680 0,02
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,818727 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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