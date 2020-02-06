Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,587493 0,58 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059491 0,33 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038998 0,20 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 575,208543 0,17 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,045851 0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013847 2,34 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021179 0,72 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,712056 0,67 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032616 0,30 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,745569 0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046015 1,40 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073223 1,36 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084864 1,17 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082977 1,12 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039972 0,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,323125 0,83 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,011537 0,47 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007798 0,24 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020378 0,24 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031957 0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,455568 1,02 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,528005 0,70 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,893462 0,44 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,857105 0,11 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,557726 0,09 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,188379 0,03 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,827654 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056314 0,03 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 70,192622 0,03 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 118,414165 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)