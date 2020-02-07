Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031441 0,54
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,596656 0,35
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,213484 0,24
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039080 0,21
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052670 0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027655 0,57
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,725667 0,50
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,733978 0,30
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,493281 0,29
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061431 0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,140025 0,98
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 81,538743 0,77
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047355 0,74
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 85,399985 0,72
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036199 0,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007833 0,45
HSBC Portföy Değ. Fon 107,723597 0,38
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,305681 0,35
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,792580 0,24
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084571 0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,460188 0,32
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,530231 0,15
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,896051 0,14
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024099 0,13
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,859368 0,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,470582 1,57
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,950299 0,80
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042931 0,09
İş Portföy Altın Fonu 0,033395 0,07
HSBC Portföy Altın Fonu 2,581004 0,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,080676 0,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021538 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021668 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,754545 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059835 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere 20 bin TL ceza verilecek
Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır 6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü Bakan Albayrak: İstihdam odaklı kredi paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:27:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]