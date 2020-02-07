Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031441 0,54 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,596656 0,35 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,213484 0,24 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039080 0,21 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052670 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027655 0,57 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,725667 0,50 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,733978 0,30 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,493281 0,29 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061431 0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,140025 0,98 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 81,538743 0,77 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047355 0,74 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 85,399985 0,72 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036199 0,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007833 0,45 HSBC Portföy Değ. Fon 107,723597 0,38 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,305681 0,35 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,792580 0,24 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084571 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,460188 0,32 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,530231 0,15 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,896051 0,14 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024099 0,13 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,859368 0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,470582 1,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,950299 0,80 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042931 0,09 İş Portföy Altın Fonu 0,033395 0,07 HSBC Portföy Altın Fonu 2,581004 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,080676 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021538 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021668 0,03 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,754545 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059835 0,03

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